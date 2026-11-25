Nel calcio ogni dettaglio conta. Un nome, un numero, una lettera: elementi che ogni tifoso conosce e riconosce immediatamente. Nella vita di tutti i giorni, invece, ci sono segnali meno evidenti, comportamenti e atteggiamenti che troppo spesso vengono normalizzati, ma che rappresentano a tutti gli effetti forme di violenza.

Da questa riflessione nasce la campagna di sensibilizzazione promossa dall'Inter in collaborazione con l’organizzazione WeWorld in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Per l’occasione, il Club ha scelto di partire da uno degli elementi più iconici e riconoscibili del mondo del calcio: la maglia. Attraverso una serie di contenuti pubblicati sui canali social, il Club nerazzurro ha attirato l’attenzione dei tifosi modificando volutamente i nomi e i numeri sulle maglie dei propri calciatori, delle proprie calciatrici e di alcune Legend.

Le reazioni e i commenti dei tifosi diventano il punto di partenza del video di campagna, che vede protagonisti Henrikh Mkhitaryan, Marcus Thuram e Clarisse Le Bihan. L’obiettivo è quello di invitare tutti a dedicare la stessa attenzione che riserviamo ai dettagli del calcio anche ai segnali della violenza contro le donne: dalle battute sessiste ai comportamenti di controllo, dalle minacce agli atteggiamenti marginalizzanti che ancora troppo spesso vengono percepiti come normali.

Riconoscere i segnali della violenza, non ignorarli e non restare in silenzio: è il messaggio al centro dell’iniziativa, che vivrà anche negli spazi fisici del Club.

Il video di campagna verrà trasmesso sui maxischermi di San Siro nel pre-gara di Inter-Stoccarda, mentre i visual dedicati all’iniziativa saranno presenti sui ledwall all’ingresso dello stadio.

La collaborazione con WeWorld - organizzazione che da oltre 50 anni lavora in più di 20 Paesi, compresa l’Italia, per promuovere i diritti di donne e minori, rappresenta inoltre un’occasione per fornire strumenti concreti per riconoscere e contrastare la violenza contro le donne in tutte le sue forme, attraverso la promozione di “Cosa fare quando”, una guida pratica realizzata dall’organizzazione e condivisa in collaborazione con il Club.

Le maglie speciali realizzate per la campagna, autografate dai protagonisti nerazzurri, saranno infine messe all’asta da WeWorld. Il ricavato sarà destinato agli Spazi Donna WeWorld, luoghi di ascolto e di accoglienza per donne in situazioni di violenza e di difficoltà.

Attraverso questa iniziativa, Inter rinnova il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione, mettendo la forza, la visibilità e il linguaggio universale del calcio al servizio della consapevolezza, della prevenzione e del cambiamento culturale