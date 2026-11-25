Cristian Chivu non avrà a disposizione Hakan Calhanoglu per qualche settimana, a causa di un infortunio e ora deve scegliere a chi affidarsi per coprire il "buco" in regia, considerando che a disposizione non c'è nemmeno Zielinski.

"Nell’immediato ci sono l'assenza con lo Stoccarda e un percorso di recupero che ha una data cerchiata in rosso spento - si legge su Tuttosport parlando del giocatore turco -. Le 3-4 settimane ipotizzabili in base al tipo di infortunio, e che ovviamente dipendono dall’evoluzione del suo percorso di recupero, portano a rendere possibile il suo impiego il 22 dicembre in Supercoppa a San Siro con la Lazio. Un obiettivo che ad Appiano Gentile non considerano da centrare a tutti i costi: si proverà a metterlo a disposizione per quella data, ma senza forzare".

Nel frattempo, pensando allo Stoccarda, "molti indizi fanno pensare a Petar Sucic, con l’adattamento di Nicolò Barella come opzione secondaria e l’impiego di Aleksandar Stankovic, teoricamente tornato alla base proprio per fare il vice-Calhanoglu, come soluzione meno probabile".