Con l'assenza di Hakan Calhanoglu e in contemporanea di Piotr Zielinski si apre la questione della regia in casa Inter. Già in vista della partita di stasera, dopo che a Bergamo (uscito il turco per infortunio) l'incombenza è toccata a Sucic.

"In ballottaggio sono un giovane croato e un giovane serbo, entrambi con legittime speranze di vincere le elezioni interne. Sucic si fa preferire perché ha già maturato una certa esperienza mentre Stankovic, una sola volta titolare finora, è in corsa per il posto grazie alla maggiore familiarità con il ruolo. È un dilemma che Chivu scioglierà soltanto nel pomeriggio, prima di partire per San Siro. E che riguarda di riflesso anche le altre posizioni di centrocampo: se Stankovic gioca play, Sucic viene schierato lo stesso ma come mezzala sinistra. Altrimenti, dentro uno tra Mkhitaryan e Jones. Tanti dubbi, si, con un'unica garanzia: Nicolò Barella, che pure è tornato dalla Nazionale con un ginocchio gonfio e a Bergamo è uscito proprio per evitare sovraccarichi".

Guardando agli infortunati, "Zielinski ha ripreso un lavoro differenziato sul campo: la fascite plantare non gli permette di essere disponibile per lo Stoccarda e andrà valutata giorno per giorno. Non è escluso che possa rientrare già sabato contro il Genoa, almeno per uno spezzone di partita. Calhanoglu invece ha già fissato il suo obiettivo: la Supercoppa del 22 dicembre contro la Lazio".