Ci sono ancora dubbi sulla titolarità di un calciatore davvero importante per lo Stoccarda. Stiamo parlando di Angelo Stiller, metronomo della formazione tedesca, tornato in squadra dopo aver smaltito il problema aglia dduttori che lo ha tenuto lontano per un mese dai campi. Il tecnico Hoeness, come evidenzia il quotidiano Kicker, non ha ancora deciso se il regista partirà titolare nella sfida di stasera contro l'Inter.