Archiviato il deludente 4-4 di Bergamo, l'Inter torna in campo stasera in Champions League: a Milano arriva il temibile Stoccarda di Undav e Demirovic.

Chivu ha ancora diversi interrogativi sull'undici iniziale e una voragine a centrocampo considerando le contemporanee assenze di Calhanoglu e Zielinski.