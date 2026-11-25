L’ex attaccante di Inter e Stoccarda, Jürgen Klinsmann, oggi commentatore per ESPN da Los Angeles, si prepara alla sfida di Champions League di San Siro con il cuore diviso a metà, come ammette nell'intervista rilasciata a La Repubblica. "Per entrambe le squadre. L’Inter mi ha cambiato la vita. Allo Stoccarda i tifosi mi sono stati vicini dopo l’incidente di mio figlio Jonathan, portiere del Cesena". Sulle condizioni del figlio, infortunatosi ad aprile, spiega: "Si allena e corre, ma non può ancora tuffarsi. Ad aprile prossimo gli toglieranno le viti".

Chivu e i bomber

L’Inter di Cristian Chivu gli piace: "È cresciuta nel tempo, in continuità con l’epoca di Simone Inzaghi. Ha un gioco fluido, giocatori forti. Chivu porta in panchina la concentrazione e la disciplina che aveva da calciatore" . Per migliorare, però, dovrebbe osare di più: "In Italia non si punta l’uomo. Si preferisce passare indietro. Rischiate! Dopo il primo gol bisogna fare il secondo". Tra gli attaccanti nerazzurri apprezza soprattutto Thuram: "Adoro Marcus Thuram. Al Monaco giocavo con suo papà. Pio l’ho visto dal vivo allo Spezia. Mi chiedevo cosa ci facesse in B" . E sulla crescita dei giovani italiani aggiunge: "A 20 anni sei pronto. Finalmente lo state capendo. Mancini è un maestro in questo" .

Ricordi milanesi

Ripensando alla sua esperienza milanese, ricorda con affetto le serate con Nicola Berti e Aldo Serena, oltre ai compagni tedeschi Lothar Matthäus e Andy Brehme. "A Milano ho imparato a godermi un caffè o una chiacchiera. A Stoccarda non facciamo altro che costruire: la casa, la famiglia, il futuro. Poi da vecchio realizzi che la vita è scappata via".

Infine, l'immancabile pronostico: "Penso che vincerà l’Inter 2-1, con gol di Pio e Marcus e di Undav per lo Stoccarda" .