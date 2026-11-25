L'Inter lancia una campagna di sensibilizzazione chiamata "Ogni dettaglio conta", con un comunicato ufficiale nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ecco il testo della nota emessa dal club.

"Nel calcio ogni dettaglio conta. Un nome, un numero, una lettera: elementi che ogni tifoso conosce e riconosce immediatamente. Nella vita di tutti i giorni, invece, ci sono segnali meno evidenti, comportamenti e atteggiamenti che troppo spesso vengono normalizzati, ma che rappresentano a tutti gli effetti forme di violenza. Da questa riflessione nasce la campagna di sensibilizzazione promossa da Inter in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per l’occasione, il Club ha scelto di partire da uno degli elementi più iconici e riconoscibili del mondo del calcio e attraverso una serie di contenuti pubblicati sui canali social ha attirato l’attenzione dei propri tifosi. L’obiettivo è di invitare tutti a riconoscere i segnali della violenza, non ignorarli e non restare in silenzio. Nei contenuti diffusi nel corso della giornata, alcuni elementi tradizionalmente associati all'identità calcistica appariranno volutamente alterati. Una scelta creativa che rappresenta il cuore della campagna e che intende richiamare l'attenzione su quei segnali che troppo spesso passano inosservati o vengono considerati normali. Il significato dell'iniziativa sarà svelato attraverso un video conclusivo pubblicato nel pomeriggio. Attraverso questa iniziativa, Inter rinnova il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione, mettendo la forza, la visibilità e il linguaggio universale del calcio al servizio della consapevolezza, della prevenzione e del cambiamento culturale".