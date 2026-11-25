Gustavo Varela potrebbe lasciare il Monza già nel mercato di gennaio, a fronte di un'offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro. Nell'ultimo editoriale pubblicato su Scommesse.io, Fabrizio Romano fa il punto sul futuro dell'attaccante, seguito da Inter, Napoli e Juventus, e chiarisce che il Benfica non dispone di una clausola di riacquisto, ma può pareggiare eventuali offerte e incassare il 20% della futura plusvalenza. La decisione finale spetterà comunque al giocatore, mentre il Monza potrebbe trovarsi a perdere uno dei suoi protagonisti nella corsa alla salvezza.

L'Inter, aggiunge, è andata per ben quattro volte a seguire Varela dal vivo col direttore Dario Baccin, ma non ha ancora affondato il colpo perché in attacco si ritiene coperta e competitiva, più un’idea per l’estate a meno che non si decide di cambiare strategia. Il Napoli ha già incontrato i suoi agenti, i rapporti sono eccellenti col direttore Giovanni Manna dopo le operazioni Rafa Marin e Alisson Santos con la stessa agenzia. La Juve si è informata sul prezzo: il Monza per una cifra intorno ai 30/35 milioni di euro può davvero vendere Varela già a gennaio, attenzione perché il prezzo è fissato e i club stranieri iniziano a fiutare l’idea e scrutare i progressi di Gustavo, non possiamo escludere blitz e colpi di scena.