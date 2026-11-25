Wesley Sneijder conosce bene Tijjani Noslin perché i due hanno lavorato insieme quando l'attaccante della Lazio era ai primi passi della sua carriera da calciatore. E nel corso del podcast 'Wes & Raf', l'ex numero dieci dell'Inter del Triplete ha fatto alcune rivelazioni extra campo sul giocatore che sta trascinando la squadra di Gennaro Gattuso in vetta alla classifica: "Prima che arrivasse al DHSC di Utrecht, tutti lo consideravano un ragazzo molto difficile. Era un buon giocatore, ma molto complicato, mai puntuale... Mi sono seduto a parlare con lui e abbiamo stabilito alcuni accordi. Solo dopo qualche allenamento ho capito che aveva tutte le carte in regola per diventare un professionista".

Sneijder racconta poi di aver fatto una promessa al giocatore: "Aveva un potenziale enorme, abbiamo iniziato a lavorare insieme e gli ho detto: 'Non prendermi in giro; se non lo fai, ti porto in Eredivisie'. Lui diceva che era impossibile, ma invece ci sono riuscito. Ho mantenuto la promessa, è un dato di fatto. E se continua così, perché non può essere convocato con la Nazionale?".