L'Inter celebra Gabriele Oriali nel giorno del suo 74esimo compleanno, ricordando, nel fargli gli auguri, la storia iniziata nel settore giovanile e proseguita per 13 stagioni con la maglia nerazzurra. Oriali ha 392 presenze con la maglia dell'Inter, segnando 43 gol e vincendo da perno della squadra due Scudetti e due Coppe Italia. In nerazzurro dal 1970 al 1983, Lele è stato per più di un decennio un pilastro dell'Inter, in un arco di tempo che ha attraversato diversi cicli vincenti della storia del Club, con in mezzo la gloriosa cavalcata con l'Italia verso la conquista del Mondiale in Spagna.

Dopo il ritiro dal calcio giocato ha legato ancora una volta il suo nome a quello dell'Inter, entrando in due momenti diversi a far parte dello staff dirigenziale, accompagnando ancora tanti successi nerazzurri.