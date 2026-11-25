Nicolò Barella ha parlato a TNT Sports Mexico a poche ore dalla sfida contro lo Stoccarda in Champions League. Ecco i temi trattati nell'intervista.

Il ritorno di Lautaro.

"Lauti è il nostro capitano, quello che ha vinto di più a livello internazionale, un pezzo molto importante della squadra. Nel calcio bisogna però avere tempo per recuperare e chi ha giocato al suo posto ha fatto molto bene. Ma dato che è tornato lo aspettiamo molto volentieri in campo".

La crescita di Pio Esposito.

"Esposito penso stia già dimostrando ma ha margini di miglioramento. Sa fare tutto, lo sa fare bene, dentro e fuori l'area. Dobbiamo sfruttarlo. In nazionale ha dimostrato quanto vale, anche contro un avversario come la Francia. Gli faccio i complimenti anche per come ha lavorato sempre da quando è qui, per come ha ascoltato i consigli. Somiglianze con Toni o Vieri? Stiamo parlando di giocatori che hanno fatto la storia, Pio deve ancora fare ma ha iniziato molto bene. Senza paragoni, gli auguro tutto il bene".

I giocatori a cui ispirarsi.

"Nel calcio di oggi mi piace guardare tutti i giocatori, c'è da imparare da chiunque, anche da chi viene esaltato di meno. Probabilmente il mio preferito oggi è Bellingham, perché sa fare tutto, è completo, quando ci giochi contro lo capisci. Quello che mi ha ispirato invece è Dejan Stankovic".