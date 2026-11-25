In attesa di capire quello che sarà il suo destino, per Tomas Palacios il futuro immediato dice finale di Copa Libertadores con l'Estudiantes. Partita che però non lo vedrà protagonista dal primo minuto: il difensore in prestito dall'Inter, infatti, non partirà titolare contro il Palmeiras a Montevideo a causa di un infortunio al menisco, per il quale potrebbe essere necessario un intervento chirurgico a breve, riporta il quotidiano Olé. Che aggiorna anche sulla volontà del club di La Plata relativamente al giocatore: secondo fonti interne al club, nei giorni scorsi sono stati avviati dei contatti per accertare la sua situazione, con il Pincha che potrebbe esercitare l'opzione di acquisto da 6,5 milioni di euro, cifra che aumenterebbe considerevolmente in caso di vittoria della Copa Libertadores sabato.
In caso contrario, potrebbe aprirsi la strada a un trasferimento al River Plate, anche se tutto dipenderà dall'andamento del mercato: non sarebbe sorprendente se il River Plate lo acquistasse per poi rivenderlo a un prezzo maggiorato nella stessa sessione di mercato.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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