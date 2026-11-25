L'Inter arriva all'appuntamento di Champions League di questa sera con qualche problema legato all'infermeria. Particolarmente in attacco, come riporta il Corriere dello Sport. Bonny è fuori, Lautaro è appena tornato e ha un'autonomia limitata, mentre Thuram è affaticato.

"A Bergamo il campo era bagnato e quella del francese è stata una gara molto dispendiosa - si legge -. A meno di sorprese, comunque, questa sera sarà, sempre lui ad affiancare Esposito in attacco. Altrimenti dovrebbe essere “precettato” Lautaro, ancora in ritardo di condizione e con autonomia ridotta. Significa che sarebbe stata utile una quinta punta, tenuto conto anche dello stop di Bonny? In verità, poteva arrivare se fosse partito Stankovic, settimo centrocampista in rosa. Se ne riparlerà a gennaio? Al momento, l’Inter esclude interventi. E anche Chivu è rimasto coperto sul tema".