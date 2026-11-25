Sconfitta pesantissima e potenzialmente letale quella incassata dall'Inter per mano dello Stoccarda in occasione della 5ª giornata di league fase di Youth League: lo 0-3 incassato contro i tedeschi lascia infatti aperti pochi spiragli per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Al netto delle molteplici e cruciali assenze in casa nerazzurra, sono ben pochi i sufficienti in questo pomeriggio ad Interello. A questo proposito, sono riportati di seguito i nostri promossi e i nostri bocciati a seguito della partita contro i teutonici:

UP

ROCCA - Forse in assoluto il migliore dei suoi. Sin dai primi minuti mette la linea di fondo nel mirino cercando con insistenza il cross dal fondo per i compagni. Rischia di entrare nel referto quando Kukulis spreca un suo preciso traversone che sarebbe potuto valere il gol della bandiera. Corre tanto e a lungo mettendoci anche una buona garra e una buona componente fisica, ma il resto della ciurma sprofonda e i suoi sforzi vengono vanificati.

FARRONATO - Se si è evitata l'imbarcata è merito del portiere veneto. Subìti due gol dove ha ben poche responsabilità, nega per ben due volte un tris dei tedeschi che sarebbe potuto arrivare già nel primo tempo: la parata sul potentissimo destro incrociato di Janjic è infatti un gesto tecnico ad altissimo coefficente di difficoltà. Non può nulla sul sigillo finale e mette in guantoni su tutte le altre conclusioni ospiti.

DOWN

KUKULIS - Non striscia un pallone se non a gioco fermo e detta ben pochi suggerimenti ai compagni. Manca l'appuntamento con la rete dell'onore accomodando sul fondo da posizione ghiottissima. Passo indietro rispetto alla Juventus.

MORESSA - Nella posizione di ala destra non incide mai: non tenta mai il dribbling, soffre le risalite di Schramm e si fa ingabbiare troppo facilmante. Piazzato in quella zona, il suo potenziale ne risente enormemente.