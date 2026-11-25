Pur avendo vestito le maglie di tanti club, alcuni anche importanti, sembra che l'esperienza all'Inter dal 2001 al 2003 (48 presenze e tre reti) sia stata la più significativa per Stephane Dalmat, che ogni volta che parla dei colori nerazzurri ha sempre molto da raccontare. Il francese fa altrettanto nel corso di un'intervista rilasciata a Virgilio, in cui torna anche su quel doloroso 5 maggio 2002 che visse in prima linea.
Gli anni in nerazzurro e il rapporto con Cúper
Il periodo all’Inter è stato "straordinario" per Dalmat, che ricorda con piacere i compagni, l’ambiente e lo stadio. "Giocare con tanti campioni, in uno stadio spettacolare, in un ambiente meraviglioso mi è piaciuto molto. Ho costruito un ottimo rapporto con tutti i compagni di squadra". All’inizio frequentava soprattutto i francesi Blanc, Frey e Cauet, poi, rimasto l’unico francese, si è avvicinato agli altri: "Avevo più affinità con Mohamed Kallon e Clarence Seedorf". Diverso il ricordo di Héctor Cúper, arrivato all’Inter con idee precise e una filosofia di gioco a cui adattare la squadra. "Una volta approdato all’Inter, ha scelto i giocatori più funzionali alla propria filosofia di gioco. Nonostante le potenzialità della rosa, però, ha incontrato alcune difficoltà nei rapporti con determinati calciatori".
Il 5 maggio 2002, una ferita ancora aperta
Dalmat è convinto che lo scudetto perso all’ultima giornata contro la Lazio avrebbe dovuto essere conquistato prima: "Io penso, e lo dico quasi sempre, che lo scudetto avremmo dovuto vincerlo prima di quella partita. Penso che se avessimo vinto contro il Chievo Verona le cose sarebbero andate diversamente. Siamo stati derubati, soprattutto sui due rigori netti su Di Biagio e Ronaldo. Sono sicuro che sia stata proprio quella la partita che ci ha fatto perdere lo scudetto. Il Chievo pareggiò nel finale con Cossato e quel risultato fece davvero male alla squadra. Riguardando la partita, si possono notare diverse situazioni piuttosto strane". L’Inter era stata in testa per gran parte del campionato, con un buon vantaggio su Juventus e Roma, ma nel finale aveva iniziato a perdere punti. "Forse abbiamo pensato che vincere lo scudetto fosse ormai semplice, ma la Juve e la Roma hanno continuato a vincere, facendo un finale di stagione straordinario, mentre noi abbiamo iniziato a pareggiare e a fare risultati non positivi". Il 5 maggio, invece, la Lazio giocò senza fare sconti: "Ma quando sei un calciatore di quel livello, giochi la tua partita e di certo non fai regali per favorire l’Inter. Queste cose non esistono". Dalmat ricorda anche la tensione negli spogliatoi e lo scontro tra Materazzi e Nesta: "Materazzi era deluso e frustrato, la sua reazione era dettata soprattutto dalla rabbia". Tra i protagonisti della partita ci fu anche Poborský, autore di una doppietta: "Credo sia stata l’unica partita della stagione in cui ha dato tutto. La prova è che ha fatto due gol. Io lo guardavo e mi chiedevo: 'Ma come? Oggi Poborský è fortissimo, quando durante l’anno o non giocava o non brillava'. Quel giorno ha fatto la partita della vita".
Il derby europeo
Il Triplete del 2010 è stato "bellissimo", ma non ha cancellato del tutto quella delusione: "Qualche tifoso lo baratterebbe pur di cambiare l’esito di quel 5 maggio". Per Dalmat, vincere quello scudetto sarebbe stato "qualcosa di grande per la città, per la società, per tutti i giocatori e per tutta la gente che ama l’Inter". Anche la semifinale di Champions League contro il Milan del 2003 lascia un rimpianto. L’Inter avrebbe potuto raggiungere la finale, ma fu eliminata per la regola dei gol in trasferta. "Saremmo potuti arrivare a Manchester, ma pagammo il gol in trasferta. Se avessimo superato il turno, considerando anche le condizioni della Juventus, che a quel punto della stagione era stanchissima, avremmo potuto vincere la Champions League".
La scelta nerazzurra e i grandi campioni
Nel corso della carriera Dalmat avrebbe potuto vestire le maglie di Milan e Lazio, oltre ad aver avuto un contatto con l’Arsenal. Ma la scelta dell’Inter è stata quella giusta: "L’Inter è sempre stata la squadra giusta per me. È stato un grande onore vestire la maglia nerazzurra. Quelle nominate in precedenza erano tutte squadre da sogno, ma alla fine ho fatto la scelta che sentivo più mia". Tra i compagni di quegli anni, Dalmat ricorda con affetto Javier Zanetti: "Zanetti è un mito. Voleva bene a tutti i giocatori. Certo, aveva più affinità con qualcuno, ma io con lui andavo molto d’accordo". E poi Seedorf, suo modello fin da prima dell’Inter: "Per me era un sogno giocare con lui, perché era il mio modello, già prima di arrivare all’Inter". Il ricordo di Ronaldo è altrettanto speciale: "Ronaldo è un fenomeno. Quando mi sono trovato davanti a lui, avevo quasi le gambe che mi tremavano". Il primo incontro è rimasto impresso nella memoria: "Lui mi ha preso e mi ha detto: 'Benvenuto all’Inter'. Poi abbiamo avuto un rapporto buonissimo. Una persona, un giocatore molto simpatico". Dalmat conserva anche un ricordo speciale del presidente Massimo Moratti: "Era come un papà. Quando ero infortunato e mi allenavo da solo per ritrovare la squadra, veniva sempre a vedermi: come veniva ogni giorno agli allenamenti, veniva a vedermi anche a parte. Mi diceva: 'Come stai? Quando puoi tornare in campo?'. Questo fa molto piacere, dal punto di vista umano".
La Nazionale mancata e il talento riconosciuto
Dalmat non ha mai giocato nella Francia maggiore, nonostante le qualità e le domande che negli anni sono state rivolte sulla mancata convocazione. "C’erano tanti giocatori fortissimi a questo periodo. Perché nel ’98 la Francia vince il Mondiale, nel 2000 vince l’Europeo. L’allenatore non volle cambiare molti giocatori". L’ex centrocampista riconosce di aver avuto grandi doti, ma riflette: "Ho fatto una buonissima carriera, anche se con le qualità che avevo avrei potuto fare molto di più". Gli fa piacere essere ricordato come uno dei centrocampisti più sottovalutati, soprattutto quando il riconoscimento arriva da un ex calciatore come Lele Adani: "Fa piacere ricevere belle parole da un giocatore che mi vedeva tutti i giorni in allenamento e in partita; è molto meglio che sentirselo dire da un tifoso o da un giornalista. Da parte di un giocatore è ancora più bello". Tra i giocatori più forti affrontati cita Verón, "un grandissimo giocatore, bello anche da vedere", e Rui Costa, "altro fenomeno". Il migliore con cui abbia giocato resta invece "Ronaldo il Fenomeno".
Il calcio di oggi e il futuro nel settore giovanile
Secondo Dalmat, il calcio è cambiato molto e oggi è "più di squadra". A suo giudizio, è diminuito lo spazio per il talento individuale: "Nel calcio di oggi non mi diverto più, perché non c’è più talento". Tra i giocatori che apprezza cita Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise, Pedri e Rodri. Attualmente segue una squadra di ragazzi di 12-13 anni e vorrebbe proseguire nel settore giovanile, magari in una grande società italiana o francese. "Per il momento mi occupo di una squadra vicino a casa mia, giovani di 12-13 anni. Faccio allenamenti, faccio qualche partita il sabato o la domenica. Mi piacerebbe tantissimo lavorare con i ragazzi, più che con i grandi. Io preferisco trovare una pepita, un giocatore che ha tante qualità, per farlo crescere e portarlo in prima squadra".
L’Inter di Chivu: qualità, ma serve migliorare
Dalmat giudica l’Inter attuale non ancora al livello della scorsa stagione e sottolinea soprattutto i troppi gol subiti. A suo avviso, alla squadra servirebbe un difensore esperto e la capacità di variare sistema di gioco: "Manca un difensore tipo Acerbi o un giocatore che ha molta esperienza per aiutare i giovani dietro". E propone un’alternativa tattica: "Penso che in un momento debbano cambiare un po’ modulo, passare al 4-4-2. Dobbiamo provare una o due volte per avere un’arma in più per destabilizzare le altre squadre". La rosa, però, resta di grande qualità. Per la Champions, Dalmat vede ancora alcune squadre davanti ai nerazzurri, ma crede che l’Inter possa crescere nel corso della stagione: "Io preferisco vedere un’Inter che oggi sta bene, ma che può ancora migliorare e sarà ancora più forte tra il campionato italiano e la Champions».
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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