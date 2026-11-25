A partire da stasera la Champions dell’Inter diventa una mini-Bundesliga: dopo lo Stoccarda, il 9 dicembre ci sarà il Borussia Dortmund, entrambe davanti ai nerazzurri in classifica. Per inseguire la complicata, ma ancora possibile, qualificazione diretta agli ottavi servirebbe un filotto di risultati, come sottolinea il Corriere della Sera. Con questa Inter imprevedibile, però, fare calcoli è difficile, soprattutto dopo il 4-4 di Bergamo, con due gol subiti negli ultimi dieci minuti. La squadra di Chivu ha dimostrato di poter battere avversarie di alto livello, ma spesso sembra incapace di mantenere lo stesso ritmo per tutta la partita. Le assenze hanno pesato: Lautaro è ancora in dubbio, Thuram ha interrotto precauzionalmente l’allenamento di rifinitura, mentre Calhanoglu resterà fuori un mese. Sono rientrati Stones e Jones, ma il tecnico deve ancora trovare il difensore centrale su cui costruire la fase difensiva e attendere il ritorno a pieno regime del capitano. Chivu ha ragione quando invita a non giudicare l’Inter soltanto dagli ultimi dieci minuti di Bergamo. Resta però il fatto che i cambi e la gestione del vantaggio hanno contribuito alla rimonta dell’Atalanta. In campionato gli errori si possono correggere, come sottolinea Barella, che invita a non cedere al disfattismo.

Rosa competitiva

Il tecnico ieri in conferenza ha respinto le ipotesi di mercato, soprattutto quella di un nuovo difensore centrale: "Abbiamo doppie soluzioni in qualsiasi posizione e addirittura un centrocampista in più. Per me la rosa in questo momento è competitiva". Chivu ha anche escluso che il calendario fitto possa diventare un alibi: "Non cerchiamo scuse nel calendario o nel fatto che giochiamo ogni 72 ore".

Attenzione allo Stoccarda

In Europa la strada resta complicata: dopo le due tedesche ci sarà il Liverpool, prima dell’ultima giornata contro lo Slovan. Per chiudere tra le prime otto servirebbero dieci punti nelle prossime quattro partite, cioè tre vittorie e un pareggio. Gli ottavi diretti sono l’obiettivo minimo, anche per ragioni economiche; in alternativa, l’Inter punta almeno a restare nella parte alta del tabellone e giocare in casa il ritorno dei playoff. Lo Stoccarda, che ha un monte ingaggi pari a circa la metà di quello nerazzurro, è una squadra aggressiva, capace di pressare e attaccare con pochi tocchi, grazie anche alla velocità di Undav e Demirovic. I tedeschi, però, perdono palloni e possono essere colpiti con un blocco più basso, come hanno dimostrato Feyenoord e Como. L’Inter ha già provato di saper domare avversarie di questo tipo: ora serve ritrovare continuità e la "miglior versione di noi stessi" invocata da Chivu.