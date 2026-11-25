Dagli studi di RAI Sport, il radiocronista Francesco Repice esprime una sua previsione relativamente all'attaccante dell'Inter Pio Esposito: "Il centravanti è fondamentale in una squadra, come dice Beppe Bergomi la squadra col centravanti forte è già metà squadra, perché ti fa giocare sempre bene. E in Nazionale ho Esposito è un giocatore che è un piacere per gli occhi e per chi ama il calcio. Tra pochi anni concorrerà per il Pallone d'Oro".