Breve chiacchierata di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Champions Leauge. L'Inter sfida lo Stoccarda: "Dobbiamo essere la nostra miglior versione. Siamo consapevoli dell'importanza di questa partita, giochiamo in casa e dobbiamo dare continuità ai risultati buoni della Champions. Thuram? Per tutti i minuti accumulati negli ultimi mesi le ha giocate tutte, oggi parte ancora titolare. Lautaro sta riprendendo la sua condizione ed è pronto a subentrare nel secondo tempo".