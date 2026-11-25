Anche Carlos Augusto si è presentato a Sky Sport per commentare il pre-partita di Inter-Stoccarda: "Abbiamo lavorato in questi due giorni e non possiamo farci rimontare come a Bergamo. Dobbiamo proseguire il cammino in Champions e siamo pronti a fare una grande partita. Riesco a migliorare allenandomi con i compagni, penso sia il mio miglior momento con la maglia dell'Inter. Do tutto per i compagni, sappiamo che tutti vogliono giocare per avere fiducia e spero di continuare così".