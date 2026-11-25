Nel pre-partita di Inter-Stoccarda è intervenuto a Sky Sport anche il presidente dei nerazzurri, Beppe Marotta: "Dobbiamo tentare di vincere a ogni costo perché la classifica è deficitaria. Questo format porta a risultati imprevedibili ed è fondamentale fare risultato".

Il rinnovo di Carlos Augusto è praticamente fatto? E gli altri?

"Abbiamo a che fare con professionisti legati a questi colori. Tutti hanno voglia di proseguire l'esperienza con noi e ci sono tutti i presupposti per avere un risultato positivo delle trattative. Tutte le squadre in questo periodo parlano di rinnovi e prolungamenti".

Sei andato anche tu ad Appiano a dire qualcosa ai ragazzi?

"Sono presente ad Appiano tutti i giorni, gli sono vicino ma c'è il rispetto dei ruoli. E' una presenza silenziosa e importante, dimostrando che la società è sempre con loro. Il lavoro principale l'ha svolto l'allenatore ieri e stamattina".

Baccin è andato quattro volte a osservare Varela.

"Varela non piace solo all'Inter, ma a tante squadre. E' normale che, vista la vicinanza a Monza, i dirigenti vadano a vedere le partite. Varela è una bella sorpresa del nostro campionato".