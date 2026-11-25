Serata di Champions League, serata da non perdere. Nonostante la forte pioggia che bagna Milano dalla mattina, il pubblico nerazzurro non ha voluto rinunciare a sostenere l'Inter in loco contro lo Stoccarda, partita fondamentale nel percorso europeo. Come comunicato dal club, sono 74 mila le presenze al Meazza.
Sezione: News / Data: Mer 25 novembre 2026 alle 22:06
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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Mercoledì 25 nov
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- 20:35 Sesta partecipazione dello Stoccarda alla fase principale della Champions: i risultati
- 20:25 Marotta: "Varela non piace solo all'Inter. Sui rinnovi posso dire che..."
- 20:18 Carlos Augusto a Sky: "Penso sia il mio miglior momento con questa maglia"
- 20:15 Chivu a Sky: "Lautaro pronto a subentrare nel secondo tempo. Su Thuram..."
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