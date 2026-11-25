"Non si può giudicare l'Inter per uno spezzone di gara negativo". Alla vigilia della sfida cruciale di Champions League contro lo Stoccarda, Cristian Chivu ha provato a ridimensionare il blackout di Bergamo con l'obiettivo di concentrarsi soprattutto sugli aspetti positivi. Una spruzzata di ottimismo necessaria per una squadra che continua ad avere picchi altissimi ma anche brutti avvallamenti, distribuiti casualmente nel corso di una partita, di una stagione. Non è, quindi, così inaspettato vedere i nerazzurri rischiare subito di imbarcare acqua, oltre a quella che piove copiosa dal cielo di Milano: al 6' un cross di Mittelstadt attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore senza incontrare deviazioni, poi Demirovic accarezza l'idea del vantaggio due volte, soprattutto al minuto 8 quando Petar Sucic salva con una respinta provvidenziale il suo tiro a colpo sicuro, dopo un extra pass di Fuhrich che avrebbe potuto battere a rete.

Se vicino alla loro area i campioni d'Italia inizialmente sono messi sotto pressione, nell'altra metà campo faticano a tenere il pallone in zona calda perché i difensori tedeschi usano tutta la loro fisicità per arginare Pio Esposito e Thuram. Da una situazione come quella descritta, non può che capitare un'altra occasione per gli ospiti: al 15', Fuhrich questa volta si mette in proprio calciando di controbalzo a colpo sicuro, su gentile omaggio di Bisseck. Pepo Martinez si oppone con un grande riflesso. Di là, Seimen fa la sua parte uscendo con tempismo per neutralizzare la fuga potenzialmente legale di Spence, impreciso al momento clou, quella della conclusione. Non va meglio a Bisseck, che prende l'ascensore in area di rigore e manda il suo colpo di testa fuori dallo specchio. Poco dopo, l'ex Aarhus non trova il bersaglio perché è un compagno, Akanji, a respingergli il tiro. Non c'è un attimo di pausa, si fa avanti e indietro sul campo con transizioni positive che si alternano a quelle negative, in base agli errori tecnici dei vari interpreti. Su una ripartenza propiziata dal solito lavoro prezioso di Pio, Thuram si lancia a tutta velocità verso l'area avversaria prima di offrire a Mkhitaryan quello che sembra essere un comodo rigore in movimento. L'armeno, però, sbaglia lo stop a seguire e perde il possesso. La spinta nerazzurra non si esaurisce, anche perché a ogni palla persa corrisponde un riaggressione fatta con la giusta ferocia. Spence, per questo motivo, si prende gli applausi di San Siro. Al 40', turning point della sfida: scontro Bisseck-Fuhrich, costretti a uscire in coppia. Si gioca 10 contro 10 per un minuto, mentre Bastoni deve lasciare il campo a Dimarco per infortunio. Da qui in poi succede di tutto: l'Inter prima spreca con Thuram che muove la rete, ma quella esterna con un diagonale che di solito non sbaglia. Quello che accade dopo è persino più clamoroso: azione quasi cestistica dei padroni di casa che con un pick and roll quasi mandano a referto Nicolò Barella. Tiro sul palo, col pallone ritrovato da Siemen non si sa come. Prima del duplice fischio c'è il tempo per un altro tentativo d Thuram, il cui epilogo è come i precedenti. Nulla di fatto, 0-0 il parziale dopo 47 minuti.

SECONDO TEMPO -

La ripresa si accende prima nel settore ospiti, con le torce rosse dei tifosi tedeschi, poi in campo con un un tiro di Nartey che sorvola la traversa. L'Inter risponde con il solito Pio, che sale di colpi dopo le iniziali difficoltà costringendo Jeltsch a ricorrere al fallo tattico, puntualmente punito con un giallo dall'arbitro François Letexier. Che al 54' diventa protagonista assegnando un calcio di rigore in differita all'Inter per un fallo di mano di Vagnoman: c'è bisogno dell'on field review per mandare a calciare dal dischetto Petar Sucic, che si dimostra glaciale esattamente come domenica scorsa. Incassato il colpo, lo Stoccarda non si scompone e torna all'attacco, anche complice una sbavatura in fase di costruzione di Akanji che alimenta le speranza teutoniche. Demirovic manda a lato un pallone ghiotto in area, Nartey non trova la deviazione giusta a due passi dalla porta dopo una serie di rimpalli. Scongiurato il pari, i nerazzurri impegnano Seimein con una punizione velenosa di Dimarco. Le insidie non sono finite per l'Inter: al 65', Carlos Augusto toglie un gol fatto a Demirovic, arrivando col piede dove il nove dello Stoccarda stava arrivando con la fronte per superare Martinez. A proposito di Martinez: al 69' scocca il momento di Lautaro, in campo assieme a Curtis Jones. Chivu richiama in panchina Thuram e Mkhitaryan. Dando un occhio al cronometro, che segna il 70', quando sembra iniziare il periodo critico delll'Inter, Lautaro piazza il colpo all'improvviso con un blitz vincente che vale il 2-0 e una buona dose di ossigeno per tornare a respirare. Anche sotto di due gol, lo Stoccarda non ha alcuna intenzione di arrendersi ma deve scontrarsi con la voglia di Akanji di mantenere il clean sheet: straordinaria la scivolata con cui lo svizzero mura il 2-1 ormai fatto. E' il segnale definitivo che la storia di stasera è diversa rispetto a quella che era stata scritta a Bergamo: Lautaro ha contributo a cambiarla con un gol dal peso specifico inestimabile. Intanto, si possono contare i punti: 9 in cinque giornate, frutto di tre vittorie di fila. Il modo migliore per rimettersi in carreggiata dopo una falsa partenza in campo europeo.