Danilo Caravello, operatore di mercato, ha parlato a TMW Radio del calciomercato delle big e dei rinnovi di calciatori importanti: "Parliamo di giocatori che nel nostro campionato spostano gli equilibri, ma anche, in alcuni casi, di richieste che i nostri club non possono sostenere, certi ingaggi in Italia si fa fatica a darli per cui il rischio di perdere i giocatori c'è. È necessario mantenere alta la competitività, ma anche tenere d'occhio i bilanci, difficile che il Napoli riesca a trattenere McTominay viste le sue richieste, mentre al posto dell'Inter cercherei assolutamente di trattenere Thuram".