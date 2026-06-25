Dopo l'esclusione per ragioni tattiche dalla partita della Croazia contro Panama, Petar Sucic è pronto a giocare la sua seconda gara da titolare in un Mondiale. Questa, almeno, la sensazione di Samir Toplak, ex difensore dei Vatreni, prima della sfida decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale che metterà di fronte Luka Modric e compagni al Ghana: "Mi aspetto che Dalic non schieri la coppia Modrić-Kovačić, ma che Petar Sučić parta titolare - le sue parole a Sport Klub -. Lui e Baturina porteranno energia, presumo che Kovačić entrerà dalla panchina al posto di Modrić per mantenere alto il ritmo nella ripresa. C'è anche la possibilità che Marco Pašalić rimanga sulla fascia destra, oppure che l'allenatore valuti la necessità di un centrocampista che si accentri. Il Ghana è una squadra compatta come Panama, e non dobbiamo intasare il centrocampo. Dobbiamo allargare il gioco e far girare la palla molto più velocemente".