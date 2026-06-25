Era una giornata cruciale per capire i destini del futuro del talento argentino Nico Paz. Qualcosa è stato chiarito, ma non tutto. Perché durante la riunione tra Como (con la presenza del direttore sportivo del club lariano, Carlarberto Ludi) e il Real Madrid, i blancos hanno spiegato le loro intenzioni di esercitare la clausola di recompra da nove milioni di euro nei confronti del calciatore. Questa comunicazione, comunque, era già avvenuta in modo informale negli scorsi giorni. Adesso spetta al Como decidere se riottenere Nico Paz ancora una volta, pagando la cifra di 60 milioni di euro (importo richiesto da Florentino Perez).

Inter vigile e alla finestra

Come evidenzia Sky Sport, occorre prima capire se il club lariano avrà le intenzioni di poter contare ancora sul talento argentino, che nell'ultima stagione ha fatto davvero un salto di qualità importante, trascinando la squadra in Champions League a suon di giocate d'altissimo rango. Qualora il Como decidesse di non riscattarlo, ecco che potrebbe entrare in scena l'Inter, che proverà a fare leva sui buoni rapporti con il Real Madrid. E Zanetti farà altrettanto con la famiglia Paz. Ma questi sono discorsi, allo stato attuale delle cose, puramente teorici.