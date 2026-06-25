Il futuro di Nico Paz non è ancora deciso. Il Real Madrid ha esercitato ufficialmente la recompra per Nico Paz a 9 milioni. Ma non è finita qui perché il Como ha la possibilità di comprare nuovamente il calciatore ed averlo così per la prossima edizione di Champions League. In che modo? Pagando 60 milioni entro lunedì 29 giugno.

Lo evidenzia Fabrizio Romano, spiegando che, qualora il club lariano non riprendesse Nico Paz, ecco che dalla prossima settimana l'argentino sarà sul mercato per più di 60 milioni. E, in quel modo, si scatenerà una vera e propria asta che potrebbe coinvolgere anche l'Inter, che potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il Real Madrid e tra Zanetti e la famiglia Paz. Sky Sport aggiunge anche il Como non avrebbe le intenzioni di pagare le cifre richieste dal Real Madrid. Ancora pochi giorni, dunque, e tutto si saprà.