La scelta di Marco Palestra di sposare la causa del Chelsea non convince assolutamente Emiliano Viviano. L’ex portiere fiorentino ha nuovamente criticato la scelta dell’ormai ex Atalanta nel corso di un intervento sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, sbilanciandosi su quelle che potrebbero essere le possibili alternative per la fascia destra dell’Inter.

Viviano biasima Palestra e sponsorizza alcune alternative

“È una scelta rischiosa, perché la Premier League è diversa rispetto all’Italia. Il Chelsea è un club che 50 milioni li spende mediamente per comprare ogni calciatore. Secondariamente, vai a giocarti il posto con il capitano della squadra Reece James e con Malo Gusto. Una scelta che non mi trova d'accordo, spero per il calcio italiano che abbia ragione lui: secondo me l'Inter era una scelta più sensata, veniva strapagato e andava a sostituire Dumfries prendendosi il posto. La titolarità nell'Inter probabilmente gli avrebbe dato la titolarità anche in Nazionale. Il rendimento del Chelsea, inoltre, è piuttosto ondivago perché può finire primo come nono; i nerazzurri, invece, fanno o primo o secondo tutti gli anni. Anche se in Inghilterra il livello è più alto, sarei rimasto in Italia perché andrà a sposare un ambiente e una lingua che non conosce”.

L’ex calciatore ha poi aperto una discussione in merito al tipo di giocatore su cui i meneghini dovrebbero investire: “All’Inter serve numericamente un difensore. Poi chissà se arriverà il calciatore che salta l’uomo tipo un Greenwood o un Paz. Chi prenderei? Ryerson, ma forse è un investimento che forse non possono permettersi. A me Dodò piace tantissimo, ma manca nell'ultimo terzo di campo: mancano i numeri, ma ha cambio di passo, capacità di crearti superiorità numerica. Cerco di immaginarlo in una squadra che è spesso in proiezione offensiva: non è una scelta da sottovalutare. Manca un po’ di qualità però”.