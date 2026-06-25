La nazionale argentina ha tutte le carte in regola per completare uno storico back to back al Mondiale. E' la conclusione a cui è giunto Andrea Stramaccioni dopo aver analizzato dal punto di vista tattico la squadra di Lionel Scaloni per Gazzetta.it. "Sono in enorme fiducia. Hanno vinto tutto quello che c’era da vincere dal 2020: due coppe America e un Mondiale. Per me, sono i candidati numero uno alla vittoria", il pronostico di Strama.

Messi legge gli spazi, Alvarez e Lautaro sono centrocampisti aggiunti.

Passando in rassegna i punti di forza dei vari reparti, l'ex tecnico dell'Inter arrivare a parlare anche dell'attacco, dove spadroneggia Lionel Messi, capocannoniere assoluto e unico goleador dell'Albiceleste in questa competizione. La sua spalla è, a seconda delle esigenze e delle contingenze, uno tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez, giocatori che Stramaccioni inquadra così in campo: "Entrambi danno sempre un riferimento centrale, più profondo per allungare e impegnare la coppia difensiva avversaria, e anche se il pallone lo dettano sempre sui piedi, riescono a fare reparto e vivere sul filo del fuorigioco. Lavorano senza palla come fossero dei centrocampisti per non far pesare troppo il poco coinvolgimento di Messi in questa fase. Leo non ha una posizione, legge gli spazi. Prevalentemente fra le due linee avversarie ma spesso anche largo a destra".