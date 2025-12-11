La centrocampista tedesca dell’Inter Lina Magull presenta così ai canali ufficiali dell’Inter il derby contro il Milan, in programma per sabato alle ore 15:00: “Affronteremo una squadra molto forte, non solo in questa stagione ma anche nelle ultime. È importante scendere in campo in queste sfide con il giusto atteggiamento, con la mentalità giusta e la volontà di vincere”.

Magull ha aggiunto: “All’inizio magari dovremo metterla più sul piano fisico, per dimostrare che siamo quei per vincere. È la settimana del derby, è una gara molto importante. Lo sono tutte, ma sappiamo quanto costi un derby in Italia. Ne siamo consapevoli e siamo felici di affrontare il Milan, proveremo a vincere anche questa".