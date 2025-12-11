"L’arbitraggio è morto. Sul rigore dato contro l’Inter, lo confermo: è morto". Severe e dirette le parole di Lele Adani espresse durante la puntata di Bazr su Viva el Futbol dopo il rigore concesso dall'arbitro Zwayer durante Inter-Liverpool, ennesimo episodio dubbio arbitrale che ha scatenato la dura reazione dell'ex difensore che spiega: "Si arriva chiaramente ad una giocata che è quella del rigore, che non c’è, che non toglie sicuramente l'ingenuità di Bastoni, però quello è il motivo per cui l’arbitro è morto. Perché l’arbitro muore nel momento in cui smette di pensare, e si arrende, tradisce se stesso, non capendo che il calciatore che tira la palla, che accarezza la testa a uno o che mette la mano sulla spalla dell’altro, lo portano in TV. Il VAR cos’è? Immagini alla TV. Ma se quella cosa da campo la porti in tv non puoi più valutarne l'entità. Non vorrei offendere, però è proprio da stupidi dare quel rigore. Perché mentre la maglia ti tira si vede la sceneggiata di Wirtz. Dico una parola forte, però lo dico da sempre: lo vendi meglio, io da attaccante cado meglio, ma quando c’è una sceneggiata è come se Wirtz ti dice 'vai alla TV e ti dimostro che ti frego e tu abbocchi'. Quindi dai un assist ai giocatori per portare il calcio in TV, ma il calcio è in campo".



"Probabilmente il VAR interverrà sui calci d’angolo, sulle punizioni dal limite, sulle prime ammonizioni… Verranno fatte delle integrazioni a favore del VAR, quindi le cose sono due: o arbitra il VAR, perché l’arbitro come ho detto è morto, vedi Milan-Lazio. Quindi o danno potere totale al VAR oppure faranno il disastro più grande della storia, cioè abbiamo solo cominciato la picchiata. Questo è quello che potremmo vedere, speriamo di no, certo, ma lo speravamo anche cinque anni fa".