Alessandro Bastoni è uno dei primi registi dell'Inter. Il difensore nerazzurro spesso e volentieri è chiamato all'impostazione, facilitata dalla grande tecnica, dalla gestione del pallone e dalla visione di gioco: solo Giovanni Di Lorenzo (693) è stato coinvolto in più sequenze su azione del difensore interista (655) in questa stagione. Lo riporta il sito statistico Opta

Sezione: Stats / Data: Gio 11 dicembre 2025 alle 22:38 / Fonte: Inter.it
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
