Alessandro Bastoni è uno dei primi registi dell'Inter. Il difensore nerazzurro spesso e volentieri è chiamato all'impostazione, facilitata dalla grande tecnica, dalla gestione del pallone e dalla visione di gioco: solo Giovanni Di Lorenzo (693) è stato coinvolto in più sequenze su azione del difensore interista (655) in questa stagione. Lo riporta il sito statistico Opta.