Parole miti ma allo stesso tempo inequivocabili quelle espresse dal presidente dell'Inter, Beppe Marotta a Sky ai Gazzetta Sports Awards, dove il numero uno dei vice-campioni d'Italia e d'Europa ha parlato della sconfitta incassata dalla squadra di Chivu un paio di giorni fa contro il Liverpool, partita persa "non per errore nostro ma per una decisione arbitrale avventata perlomeno". Parole inedite da parte del numero uno dei nerazzurri insolito a porre l'accento sulle decisioni arbitrali, che lo fa per la seconda volta in stagione dopo l'altro discutibile episodio di Napoli, in Serie A quando la squadra di Antonio Conte è passata in vantaggio grazie al rigore concesso ai campioni in carica per un intervento più che dubbio di Mkhitaryan su Di Lorenzo. Prese di posizione che l'Inter sembra abbia deciso di cominciare a prendere segnando un evidente cambio di rotta rispetto al passato, anche il più recente, e che appunto dopo un lungo silenzio spezzato per la prima volta in campionato vede la replica in Champions.

"Ingenuità, errori o circostanze favorevoli per gli avversari hanno determinato le nostre sconfitte" ha continuato Marotta quando viene interpellato sulle difficoltà di vincere i big match, sulla falsariga di quanto detto poco prima. Magari saremo più furbi o fortunati, ha anche aggiunto a mo' di auspicio, con la speranza che qualche episodio cominci a girare anche a favore e non soltanto a sfavore della squadra di Cristian Chivu che il presidente nerazzurro esalta: "Conta ciò che la squadra e questo allenatore hanno dimostrato". Percorso che non stona con gli intenti del club che come obiettivo del momento ha l'accesso agli ottavi evitando i playoff, ambizioni al quale il Presidente guarda con fiducia: "La squadra ha grande esperienza, è di grande caratura, è fatta di grandi campioni, ha un allenatore bravissimo e con un pubblico straordinario come quello dell'altra sera io sono molto ottimista". Parole di stima che fanno da apripista anche all'Inter Christmas Party 2025, dove Cristian Chivu arriva per la prima volta da protagonista e dove potrà godersi una serata di relax e serenità con la grande famiglia nerazzurra.

A proposito di Chivu, il numero uno di Viale della Liberazione ha anche espresso ulteriori parole di stima e profonda fiducia umana e professionale nel tecnico quando ha anche - tra le righe - mandato un messaggio alla squadra: contro il Genoa sarà importante tornare a vincere, o per dirla alla Marotta, ottenere "l'intera posta senza sviolinare calcio-spettacolo: è importante vincere". Ma a questo ci pensa il tecnico di Resita, "in grado di inculcare dei concetti ai nostri giocatori".