La Fiorentina prova a scacciare la crisi e torna alla vittoria in Conference League. Al Franchi i viola mandano ko la Dynamo Kiev 2-1 con le reti di Kean e Gudmundsson, in gol pochi minuti dopo il suo ingresso in campo: Vanoli può sorridere e festeggia i primi tre punti della sua gestione. In Europa League spicca il convincente successo del Betis nella tana della Dinamo Zagabria e il ko del Lille.

I risultati di Europa League:

Din. Zagabria - Betis 1-3

Ferencvaros - Rangers 2-1

Ludogorets - PAOK 3-3

Midtjylland - Genk 1-0

Nizza - Braga 0-1

Stoccarda - M. Tel Aviv 4-1

Sturm Graz - Stella Rossa 0-1

Utrecht - Nottingham Forest 1-2

Young Boys - Lilla 1-0

I rsultati di Conference League:

Breidablik - Shamrock Rovers 3-1

Drita - Alkmaar 0-3

Fiorentina - Din. Kiev 2-1

Hacken - AEK Larnaca 1-1

Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2

Noah - Legia 2-1

Samsunspor - AEK 1-2

Shkendija - Slovan Bratislava 2-0

Univ. Craiova - Sparta Praga 1-2

