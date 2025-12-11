La Fiorentina prova a scacciare la crisi e torna alla vittoria in Conference League. Al Franchi i viola mandano ko la Dynamo Kiev 2-1 con le reti di Kean e Gudmundsson, in gol pochi minuti dopo il suo ingresso in campo: Vanoli può sorridere e festeggia i primi tre punti della sua gestione. In Europa League spicca il convincente successo del Betis nella tana della Dinamo Zagabria e il ko del Lille.

I risultati di Europa League:
Din. Zagabria - Betis 1-3
Ferencvaros - Rangers 2-1
Ludogorets - PAOK 3-3
Midtjylland - Genk 1-0
Nizza - Braga 0-1
Stoccarda - M. Tel Aviv 4-1
Sturm Graz - Stella Rossa 0-1
Utrecht - Nottingham Forest 1-2
Young Boys - Lilla 1-0

I rsultati di Conference League:
Breidablik - Shamrock Rovers 3-1
Drita - Alkmaar 0-3
Fiorentina - Din. Kiev 2-1
Hacken - AEK Larnaca 1-1
Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2
Noah - Legia 2-1
Samsunspor - AEK 1-2
Shkendija - Slovan Bratislava 2-0
Univ. Craiova - Sparta Praga 1-2
 

Sezione: News / Data: Gio 11 dicembre 2025 alle 20:40
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
