L'Inter contro il Como è andata in rete su calcio d’angolo per la settima volta in questa Serie A. Nei top 5 campionati europei solo Lens (9) e Arsenal (8) hanno fatto meglio. La squadra di Chivu si dimostra dominante anche sul piano del gioco e dei numeri: nessuna squadra ha completato più passaggi nella metà campo avversaria (3351) e nessuna ha toccato più palloni in area di rigore (476), evidenzia Opta.

Elogi anche per la fase offensiva: la media realizzativa nerazzurra è di 2.29 gol a partita (la migliore del campionato), molto superiore alla media generale di 1.18.