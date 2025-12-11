L'Inter arriva alla 15ª giornata di Serie A senza aver mai pareggiato una partita per la seconda volta nella sua storia (il precedente è la recente annata del 2022/23): finora il conteggio in campionato della squadra di Chivu parla di 10 vittorie e di 4 sconfitte. Domenica i nerazzurri faranno visita al Genoa: in trasferta il ruolino vede quattro vittorie nelle prime sei gare lontano da Milano e la possibilità di registrare almeno cinque successi nelle prime sette per il terzo anno consecutivo, evento mai accaduto prima in Serie A.