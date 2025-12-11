Dopo il tardo pomeriggio trascorso ai Gazzetta Sports Awards da alcuni nerazzurri, l'Inter è in fase di reunion al Calabiana Hub Milano per la canonica cena che precede le feste di Natale e la fine dell'anno. Location nuova per la squadra meneghina che ritrova Cristian Chivu attorno al tavolo e all'albero nerazzurro dove in quest'edizione entra da grande protagonista, come Pio Esposito che ritorna entrando dalla porta principale. Primo Christmas Party da allenatore della prima squadra per Chivu, ma anche per Bonny, Akanji, Diouf, Sucic, Luis Henrique... Da qualche minuto l'Hub, addobbato per l'occasione di nerazzurro, ha cominciato a riempirsi di protagonisti della storia del Biscione di oggi e di ieri.

Primo ad arrivare è il colosso Maicon, seguito poi da tutti gli altri componenti della squadra fino a Marcus Thuram, che per l'occasione sfoggia un look inedito e a dir poco inusuale ma in pieno stile Tikus: elegante ed eccentrico con un'insolita folta chioma di ricci appena liberati dalle strette treccine. Di seguito il video dell'ingresso di Chivu con signora e figli, Zanetti e Paula e la maggior parte della squadra.