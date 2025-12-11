Solo sorrisi per la due italiane impegnate in serata in Europa League. La Roma schiaccia il Celtic a Glasgow con un rotondo 3-0 frutto dell'autogol di Scales e della doppietta di Ferguson, mentre il Bologna rimonta il Celta Vigo imponendosi 2-1 con due reti di Bernardeschi. Due risultati importanti che lanciano giallorossi e rossoblu in piena zona playoff a due giornate dalla fine della League Phase. 

I risultati di Europa League: 

Basilea - Aston Villa 1-2
Brann – Fenerbahce 0-4
Celta Vigo – Bologna 1-2
Celtic – Roma 0-3
Porto - Malmo 2-1
FCSB – Feyenoord 4-3
Friburgo – Salisburgo 1-0
Lione - G.A. Eagles 2-1
Panathinaikos – Plzen 0-0

I risultati di Conference League: 

Aberdeen - Strasburgo 0-1
Hamrun - Shakhtar 0-2
KuPS - Losanna 0-0
Lech - Magonza 1-1
Lincoln - Sigma Olomouc 2-1
Rakow - Zrinjski 1-0
Rijeka - Celje 3-0
Shelbourne - Crystal Palace 0-3
Rapid - Omonia 0-1

Sezione: News / Data: Gio 11 dicembre 2025 alle 23:06
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print