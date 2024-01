Si chiama ufficialmente 'Milan Stadium' il progetto di ristrutturazione da 300 milioni di euro per lo stadio di San Siro presentato dallo studio Arco Associati, ultimo tentativo sostenuto dal Comune di Milano per convincere Inter e Milan a non abbandonare l'attuale impianto per costruire due stadi nell'hinterland. Il progetto, che sarà presentato mercoledì in commissione davanti al sindaco Beppe Sala e all’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, prevede due interventi principali: il primo riguarda l’inserimento di un quarto anello che si collocherebbe tra il primo e il secondo e sarebbe realizzato con una copertura in vetro all’interno della quale sarebbero accolti gli ospiti vip ed executive.

Il secondo, riporta il Corriere della Sera edizione Milano, sarebbe all’esterno dell’impianto e andrebbe a sostituire gli accessi con i tornelli con un ovale commerciale a forma di diapason che ospiterebbe negozi e ambulanti. I tifosi per accedere potranno passare sotto questa galleria, dove ci saranno nuovi varchi. I sedili saranno molto più confortevoli e collegati a Internet. Un altro elemento è la 'piazza dei tifosi' dentro cui saranno erette due torri per ospitare i quartier generali dei club (o di uno solo) e eventualmente hotel o uffici. I colori dello stadio saranno quelli di Milano, bianco e rosso. Per ridurre l’inquinamento acustico, poi, sarà ampliata la copertura e anche il campo da gioco sarà rifatto per ospitare sia i match che i concerti.

