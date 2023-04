Il Manchester City spera di superare l'Arsenal e mette nel mirino pure la finale di Champions, ma da battere ci sarà il Real di Ancelotti. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Pep Guardiola ha parlato anche dell'altra semifinale, quella col derby di Milano.

Onore agli sconfitti, prima di tutto allora. Ma poi riflettori sul derby di Milano.

"Il Napoli è tanto avanti in campionato rispetto al Milan, e la gente crede che in Champions League sia la stessa cosa. Ma invece il Milan in Europa cambia il chip. È un club come il Bayern Monaco che ho appena incontrato. Loro sono la storia… E conta. Per questo queste squadre sono così forti".

Ma “questo” Milan come l’ha visto?

"Anche il Milan di Napoli ha giocato bene, ha vinto in campionato, ha vinto in Europa all’andata 1-0, poi l’1-1 dell’altra sera con un rigore per il Napoli che poteva essere dato. Ripeto, è stato un match molto combattuto".

Anche voi avete sofferto al ritorno a Monaco.

"Sì, pure per noi contro il Bayern è stata una sfida molto combattuta, si è vinto per un margine di differenza molto stretto, anche se il doppio confronto è terminato 4-1 per noi. Se avessero segnato Sané e Coman subito nel primo tempo, con questo stadio che spinge i suoi… Non credo che siamo superiori al Bayern. Sono sempre impressionato da loro quando li affrontiamo. Ma stavolta abbiamo difeso bene, siamo stati tosti".

Ora l'obietivo vosto è vincere la coppa. L’ha detto anche Bernardo Silva: “Ci proveremo sicuramente, ci proviamo sempre, ma sentiamo che la squadra è molto, molto fiduciosa”.

"Sì, ma nel calcio di oggi non c’è tempo per riposare. L’Arsenal in Premier League corre da settembre, poi c’è la Champions League che non dà respiro, sabato abbiamo la semifinale di Coppa di Inghilterra contro lo Sheffield United e non so come ci arriveremo…".

Però la possibilità di conquistare uno storico Treble, il tris di titoli per il Manchester City, è sempre più vicina.

"Siamo davvero esausti. Non so come ci riprenderemo. Ora è un momento difficile".

