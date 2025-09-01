Anche Beppe Bergomi è rimasto spiazzato dall'arrivo di Manuel Akanji all'Inter poco prima del gong di fine mercato: "Un difensore veloce me lo aspettavo a inizio mercato, non ora - le parole dello Zio a Sky Sport -. Era una delle tre necessità dei nerazzurri assieme all'attaccante da uno contro uno e a un centrocampista fisico. Non so se fosse già in piedi questa trattativa, forse si sono spaventati ieri (il ko con l'Udinese, ndr). Come mi spiego il cambio con Pavard? Akanji può ricoprire due ruoli. Lo svizzero sa costruire ed è discretamente veloce: è più completo del francese".