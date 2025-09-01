Mentre una parte dei giocatori di Cristian Chivu volerà in giro per il Mondo per onorare gli impegni in programma con le rispettive Nazionali, i nerazzurri che resteranno ad Appiano Gentile saranno impegnati con gli allenamenti al servizio del tecnico romeno che ne approfitterà per lavorare con i presenti. Tra un allenamento e l'altro, i nerazzurri aggiungono in agenda un'amichevole con il Padova, formazione di Serie B guidata da Matteo Andreoletti.

 Il club biancoscudato, nell'annunciare il programma della settimana dopo il pareggio di Carrara, dà infatti notizia del test che avrà luogo al BPER Center, venerdì prossimo alle ore 11.30. La gara si svolgerà a porte chiuse.

Sezione: News / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 16:45
Autore: Egle Patanè
vedi letture
Print