L'Inter esce sconfitta da San Siro sotto i colpi dell'Udinese, ma l'amara serata di ieri verrà comunque ricordata per l'esordio in Serie A di Francesco Pio Esposito. Il baby bomber classe 2005, fresco anche di convocazione in Nazionale maggiore per le sfide di qualificazione al prossimo Mondiale contro Estonia e Israele, ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio in un post pubblicato su Instagram.

"Sicuramente non il risultato che sognavo, ma questo non può cancellare il mio grande orgoglio per aver esordito in Serie A con questa maglia in questo Stadio", il pensiero che Espo ha voluto condividere con i suoi follower. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 11:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print