Dopo la sconfitta dell’Inter contro l’Udinese, Giuseppe Bergomi ha analizzato il momento dei nerazzurri negli studi di Sky Calcio Club. “L’Inter non è mai stata la più forte, ma la più brava - ha spiegato l’ex capitano -. Inzaghi l’aveva fatta giocare bene, era bella da vedere. Ora Chivu deve entrare nella testa dei giocatori. Continuo a pensare che l’Inter abbia fatto una campagna acquisti senza titolari: la squadra ha un anno in più e deve ripartire. Quest’anno sarà un anno difficile”.

Bergomi ha poi fatto un paragone con la gestione precedente: “Non cambio idea da 4 anni: se le mosse di Chivu le avesse fatte Inzaghi, sarebbe stato subito sotto accusa. Ora invece bisogna che Chivu riesca a incidere nella testa della squadra. L’Inter non è migliorata”.

Sul mercato estivo, l’opinionista non ha usato giri di parole: “Sucic è un altro giocatore tecnico, un altro 10. Koné poteva essere l’uomo giusto, a Diouf piace attaccare. Se volevi davvero cambiare, dopo aver mandato via Inzaghi, bisognava inserire giocatori diversi, rischiando anche qualcosa. L’Inter era la più forte perché giocava bene”.