A poche ore dal gong di mercato, l'Inter ha concluso l'operazione in entrata last minute Manuel Akanji. Il difensore svizzero, che nelle scorse ore ha rifiutato l'offerta del Milan, ha deciso di approdare sulla sponda opposta della Milano calcistica e dovrebbe arrivare nel capoluogo lombardo a breve. Nel frattempo, Calcio e Finanza ha abbozzato l'impatto che lo svizzero avrà sui conti del club di Viale della Liberazione.

I nerazzurri, secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, dovrebbero corrispondere 2 milioni di euro al Manchester City, club che detiene la proprietà del cartellino del classe 1995, per il prestito oneroso fino a giugno 2026 (operazione con opzione di diritto di riscatto è fissata a 15 milioni). "A questa cifra si somma la copertura dello stipendio di Akanji che si aggira intorno ai 5 milioni netti (9,25 milioni lordi)" precisa CF che spiega: "In totale, parliamo di un costo di 11,25 milioni di euro per la stagione 2025/26".