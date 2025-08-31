"Le quattro punte per l'assedio finale? Le tenti tutte quando devi ribaltare la partita, ma non ci siamo riusciti. Nello spogliatoio ci siamo detti la verità, ovvero che la stagione è lunga e che dobbiamo imparare dagli errori". Così Marcus Thuram, parlando a DAZN, dopo la sconfitta dell'Inter contro l'Udinese alla seconda giornata di campionato.

Avete abbassato l'intensità dopo il vostro gol.

"Sono d'accordo, siamo calati di intensità. L'Udinese ha un gioco diretto che ci ha dato fastidio. Nel secondo tempo siamo entrati molto bene, siamo stati sfortunati. La gara è andata così, ci portiamo a casa la reazione del secondo tempo".

Come vi rapportate con Bonny ed Esposito tu e Lautaro?

"Sono giovani ma hanno molta esperienza, ci daranno una grande mano. Imparano, sono fortissimi".

Prima di Juve-Inter con tuo fratello non vi scambierete messaggi...

"Siamo in Nazionale insieme. Prima c'è la Francia, poi torneremo al club e prepareremo questa partita come si deve".