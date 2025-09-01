Un tentativo molto difficile su cui l'Inter starebbe lavorando in quesate ultime ore di mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vorrebbero cedere Benjamin Pavard al Marsiglia (ma non in prestito) e sostituire il francese con Manuel Akanji, in uscita dal Manchester City. Una doppia operazione resa complicata dal poco tempo a disposizione..

Lo svizzero ha già rifiutato il Milan nei giorni scorsi perché vuole giocare in una squadra che partecipa alla Champions League. Da qui l'eventuale disponibilità a dire sì all'Inter.

