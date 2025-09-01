Nuova Inter, difetti antichi. Anche il Corriere dello Sport punta sul tema dei vecchi errori notati ieri sera nel ko interno con l'Udinese: svarioni difensivi e troppe occasioni sciupate. E così arriva il primo ko in campionato già alla seconda giornata, per di più in casa.

Solo un’illusione, quindi, la prova scintillante con il Torino? "Sicuramente, contro i granata , tutto aveva funzionato al meglio per l'Inter. Contro i friulani , invece, è andato tutto storto - si legge -. Ma, come premesso, l’Inter ci ha messo del suo. Si è fermata dopo il vantaggio, dando campo agli avversari. E la reazione della ripresa (conclusa con 4 punte in campo) ha perso presto lucidità, divenendo frenetica e confusa. Certo ci poteva scappare anche il pareggio. Ma la sostanza sarebbe cambiata di poco. Perché la sensazione è che, comunque, là dietro manchi uno difensore di valore, un potenziale titolare – Solet dall’altra parte è stato eccellente – e che, in attacco, farebbe un gran comodo un elemento in grado di saltare l’uomo e di crearsi da solo l’occasione di battere a rete. Doveva essere Lookman, ma…".