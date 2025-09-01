Quest'oggi, il Museo del Calcio di Coverciano ha ospitato l'incontro tra l'AIA e i 12 club di Serie A Women, in vista dell'introduzione in via sperimentale del Football Video Support nel campionato al via nel weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre. All'incontro, organizzato dalla FIGC e dalla Serie A Women e aperto da un videomessaggio di saluto del presidente dell'AIA Antonio Zappi, hanno partecipato la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti, il responsabile della CAN C Daniele Orsato, il project leader VAR FIFA competitions Massimiliano Irrati, gli allenatori e una calciatrice per squadra delle 12 protagoniste del campionato, l'unico assieme alla Liga F spagnola e alla NWSL americana a essere oggetto della sperimentazione del FVS.

Nel corso dell'incontro sono state illustrate le linee guida legate allo strumento introdotto dalla FIFA che consentirà al direttore di gara, su richiesta degli allenatori delle due squadre attraverso un gesto convenzionale (la rotazione del dito indice) e la consegna di una card al quarto ufficiale, di rivedere al monitor una determinata situazione di gioco. Quattro le casistiche che potranno essere analizzate: episodi relativi alla realizzazione di una rete, l'assegnazione o meno di un calcio di rigore, espulsione diretta o eventuali scambi di identità. Nel campionato di Serie A Women, inoltre, il direttore di gara visionerà al monitor ogni rete realizzata, prima della ripresa del gioco.

Il Football Video Support potrà essere richiesto per non più di due volte a partita da ciascun allenatore: la richiesta di revisione non verrà conteggiata (e la card verrà restituita) se comporterà la modifica della decisione arbitrale originaria in accordo con la motivazione della richiesta di revisione.

"Ringrazio il presidente federale Gabriele Gravina per l'impegno con la FIFA e l'IFAB che ha portato all'inserimento della Serie A Women nei campionati coinvolti nella sperimentazione del Football Video Support, e l'AIA per aver dato a noi e ai club un'opportunità di confronto su quella che rappresenta una grande innovazione. L'ausilio della tecnologia, e un dialogo sempre più aperto e collaborativo tra gli arbitri, gli allenatori e le calciatrici, contribuirà a incrementare il livello del nostro campionato", le parole di Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women.



"Il Football Video Support è uno strumento in fase di sperimentazione, metteremo in campo la massima professionalità per renderlo più efficace per usufruirne noi e commettere meno errori possibili. Soprattutto nella prima fase, allenatori e arbitri dovranno 'allenarsi' per cercare di utilizzarlo nella maniera migliore", ha aggiunto Orsato.