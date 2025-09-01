Manuel Akanji è pronto a cominicare la sua avventura all'Inter. Il difensore svizzero è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Linate, come testimoniato dal video di FcInterNews.it, e adesso andrà al CONI per ottenere l'idoneità sportiva prima della firma sul contratto e dell'ufficialità.

Il centrale classe '95 arriva dal Manchester City con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 15 milioni di euro, che può diventare obbligo a condizioni non facili (50% delle partite disputate e vittoria dello Scudetto per i nerazzurri).