Alex Perez fa ritorno in Italia. Dopo l'esperienza da meteora nell'Inter, club nel quale ha totalizzato una manciata di presenze tra Primavera e Under 18, il difensore spagnolo classe 2006 di proprietà del Betis Siviglia si trasferisce in prestito al Torino. Il suo contratto è stato depositato negli uffici della Lega nell'ultimo giorno di mercato.